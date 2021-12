La Lazio non sfonda il muro del Galatasaray ed è costretta ai playoff di Europa League (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Lazio non va oltre lo 0-0 in casa con il Galatasaray e manca l'accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League. I biancocelesti dovranno passare attraverso i playoff da giocare con una delle otto squadre retrocesse dalla Champions League. A vincere il gruppo E sono invece i turchi che chiudono con 12 punti, 3 in più dei biancocelesti e 5 più del Marsiglia retrocesso in Conference League. Sin dai primi minuti è chiaro l'andamento del match con i padroni di casa a fare la partita e gli ospiti chiusi in difesa e abili a bloccare le fonti di gioco dell'avversario. La Lazio che non riesce quasi mai a rendersi pericolosa dalle parti dell'ex Muslera. Le due occasioni più nitide del primo tempo si vedono nel finale. Al 43' un calcio d'angolo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lanon va oltre lo 0-0 in casa con ile manca l'accesso diretto agli ottavi di finale di. I biancocelesti dovranno passare attraverso ida giocare con una delle otto squadre retrocesse dalla Champions. A vincere il gruppo E sono invece i turchi che chiudono con 12 punti, 3 in più dei biancocelesti e 5 più del Marsiglia retrocesso in Conference. Sin dai primi minuti è chiaro l'andamento del match con i padroni di casa a fare la partita e gli ospiti chiusi in difesa e abili a bloccare le fonti di gioco dell'avversario. Lache non riesce quasi mai a rendersi pericolosa dalle parti dell'ex Muslera. Le due occasioni più nitide del primo tempo si vedono nel finale. Al 43' un calcio d'angolo di ...

