La Lazio non conosce la continuità: Sarri non incide, sbatte sul muro del Galatasaray e va agli spareggi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Questa Lazio continua a non avere un briciolo di continuità e sale ancora una volta sull’ottovolante: dopo le sconfitte in campionato, il 4-4 contro l’Udinese che in pratica era una sconfitta, e la bella vittoria in casa della Sampdoria, arriva un deludente 0-0 contro il Galatasaray venuto all’Olimpico per non perdere e facilitato da una prestazione onestamente spenta e da compitino della squadra di Sarri. E il tecnico biancoceleste, purtroppo, continua a non incidere come vorrebbe: il bel gioco non c’è, in realtà manca un gioco in senso assoluto, è un insieme più o meno eterogeneo di giocate estemporanea dei singoli e di tante pause. La difesa è stata un po’ registrata quest’oggi, peccato che bisognava attaccare a spron battuto per fare un gol in più degli avversari, vincere e scavalcarli in ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Questacontinua a non avere un briciolo die sale ancora una volta sull’ottovolante: dopo le sconfitte in campionato, il 4-4 contro l’Udinese che in pratica era una sconfitta, e la bella vittoria in casa della Sampdoria, arriva un deludente 0-0 contro ilvenuto all’Olimpico per non perdere e facilitato da una prestazione onestamente spenta e da compitino della squadra di. E il tecnico biancoceleste, purtroppo, continua a nonre come vorrebbe: il bel gioco non c’è, in realtà manca un gioco in senso assoluto, è un insieme più o meno eterogeneo di giocate estemporanea dei singoli e di tante pause. La difesa è stata un po’ registrata quest’oggi, peccato che bisognava attaccare a spron battuto per fare un gol in più degli avversari, vincere e scavalcarli in ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio non Europa League, Lazio - Galatasaray 0 - 0: biancocelesti secondi nel Gruppo E Alla Lazio non resta che tentare il tutto per tutto negli ulitmi minuti: tuttavia né Luis Alberto né Zaccagni hanno fortuna. In pieno recupero anche il Galatasaray ha la sua chance per sbloccare il ...

Zona gialla, dal Lazio alla Lombardia: le Regioni a rischio. Ospedali di nuovo intasati, saltano cure e interventi 'Veniamo da una situazione, sviluppatasi nel 2020, di grave accumulo di operazioni chirurgiche non fatte - ricorda Palermo -. In Italia sono oltre 600mila gli interventi saltati. Negli ospedali si ...

Lazio-Galatasaray, Acerbi: ” Partita sfortunata, ora riposiamoci e guardiamo avanti con fiducia” @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Al termine del match contro il Galatasaray è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Francesco Acerbi. Il leone autore ...

Lazio, Milinkovic: "Non è andata come volevamo" La Lazio non va oltre lo 0-0 col Galatasaray in Europa League e giocherà così i playoff. Al termine del match, Milinkovic è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Non è andata come volevamo, perché ovviam ...

