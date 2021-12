Advertising

sportli26181512 : La grandezza di Pablito: come ha fatto un uomo qualunque a sedersi nell'Olimpo: La grandezza di Pablito: come ha fa… -

Ultime Notizie dalla rete : grandezza Pablito

La Gazzetta dello Sport

Se guardiamo le immagini degli attaccanti di oggi, siano quelle di Ibrahimovic, di Cristiano Ronaldo o di Lewandowski, e poi le confrontiamo con le sue, vien da dire che per lui non c'è spazio sul ..."Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo": come seavesse ereditato la ... Unafragile, sensibile. E un legame che si è rafforzato ancora di più quando il corpo di ...Paolo Rossi, morto un anno fa, da giocatore era secco come un tronco d'ulivo, ma alla faccia degli ipermuscolosi si è costruito un'avventura entrata nella storia del calcio e nel cuore della gente ...Il cervello non collegò subito quelle parole a Pablito, lui sarebbe rimasto vivo per sempre nella ... non cambiava in base alle persone che aveva di fronte. Una grandezza fragile, sensibile. E un ...