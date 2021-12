La Fiorentina Primavera vince la Supercoppa: battuto l'Empoli ai rigori (Di giovedì 9 dicembre 2021) Firenze, 9 dicembre 2021 - La Fiorentina Primavera vince la Supercoppa di categoria battendo l'Empoli in casa degli azzurri dopo una partita rocambolesca a dir poco, finita dopo i calci di rigore . ... Leggi su lanazione (Di giovedì 9 dicembre 2021) Firenze, 9 dicembre 2021 - Laladi categoria battendo l'in casa degli azzurri dopo una partita rocambolesca a dir poco, finita dopo i calci di rigore . ...

Viola19262 : La #fiorentina primavera torna a vincere la Supercoppa dopo 10 anni, e farlo in faccia ai carciofai è ancora più bello???? - ernestocecca : RT @StefanoDelCoro2: Da 0-2 a 3-2, poi però raggiunti al 120'. Ma ai rigori... La Supercoppa Primavera si tinge di viola. Brava Fiorentina,… - RoFtbl : Louis Munteanu & Andrei David’s Fiorentina U19s win the Supercoppa Primavera on penalties! #Fiorentina… - fabiochiarugi : Oggi per la super coppa Italia primavera vinta dalla Fiorentina nei rigori contro l'empoli @ Stadio Carlo Castellani - hilarita13 : RT @StefanoDelCoro2: Da 0-2 a 3-2, poi però raggiunti al 120'. Ma ai rigori... La Supercoppa Primavera si tinge di viola. Brava Fiorentina,… -

Supercoppa Primavera, trionfa la Fiorentina ai rigori: decisivo Agostinelli La Fiorentina vince la Supercoppa Italia Primavera. Gara tiratissima quella contro l'Empoli, 3 - 3 dopo i tempi supplementari Trionfo per la Fiorentina nella Supercoppa Italia Primavera. La squadra viola si porta a casa il primo trofeo stagionale battendo ai rigori i campioni d'Italia dell'Empoli in una gara tiratissima e spettacolare. ...

AGOSTINELLI, Enorme soddisfazione: meritavamo Vittorio Agostinelli, trequartista della Fiorentina Primavera, è intervenuto al termine della finale di Supercoppa Italiana Primavera ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue ...

VIDEO FV, Il momento dei festeggiamenti con la coppa La Fiorentina Primavera batte l'Empoli ai rigori e si aggiudica la Supercoppa. Ecco qui sotto il video realizzato da FirenzeViola.it nel momento in cui il capitano viola Corradini alza il ...

