La felicità che guida il popolo

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La libertà cheilè anche felice? E il, appunto, che segue la «Marianne», ovvero la personificazione della libertà, è felice nel liberarsi dal giogo della tirannia e della mancanza di un pieno riconoscimento dei propri diritti? Sono alcune delle domande che mi si affastellano in mente mentre contemplo il capolavoro di Delacroix dopo aver terminato la lettura di un libro fresco di stampa, Il sociologo eretico, che racconta la storia dello studioso Moses Dobruška, finora pressoché dimenticato dalle scienze sociali europee. Ma andiamo per ordine. Intanto, sia d’uopo chiarire che l’autrice del libro, Silvana Greco, ha svolto una lunga e approfondita ricerca tra biblioteche, archivi e materiale digitale per ricostruire la traiettoria biografica dello studioso in questione. Si tratta di un’indagine storico-sociologica ...