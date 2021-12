La democrazia nel XXI secolo. Il summit visto da Mayer (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il summit per la democrazie inaugurato in formato virtuale da Joe Biden è parte di un progetto politico lanciato dal presidente degli Stati Uniti durante la campagna elettorale con un articolo pubblicato sull’autorevole rivista di politica internazionale Foreign Affairs. In questi giorni la lista degli invitati ha suscitato negli osservatori reazioni contrastanti. Alcuni hanno accusato la Casa Bianca di aver dato troppo spazio alla realpolitik. Altri, al contrario, di non averne tenuto conto a sufficienza criticando l’inclusione di Taiwan (uno sgarbo a Pechino) e l’esclusione di due alleati della Nato, Turchia e Ungheria, quest’ultima anche membro dell’Unione europea. Pare evidente che Casa Bianca e dipartimento di Stato abbiano scelto sulla base di proprie valutazioni politiche senza seguire meccanicamente i criteri del tasso di “democraticità” delle nazioni adottato ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilper la democrazie inaugurato in formato virtuale da Joe Biden è parte di un progetto politico lanciato dal presidente degli Stati Uniti durante la campagna elettorale con un articolo pubblicato sull’autorevole rivista di politica internazionale Foreign Affairs. In questi giorni la lista degli invitati ha suscitato negli osservatori reazioni contrastanti. Alcuni hanno accusato la Casa Bianca di aver dato troppo spazio alla realpolitik. Altri, al contrario, di non averne tenuto conto a sufficienza criticando l’inclusione di Taiwan (uno sgarbo a Pechino) e l’esclusione di due alleati della Nato, Turchia e Ungheria, quest’ultima anche membro dell’Unione europea. Pare evidente che Casa Bianca e dipartimento di Stato abbiano scelto sulla base di proprie valutazioni politiche senza seguire meccanicamente i criteri del tasso di “democraticità” delle nazioni adottato ...

