La Commissione Ue lancia nuove tutele per i lavoratori digitali

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Quando la proposta di direttiva presentata ieri dallaEuropea sarà approvata dal consiglio dei capi di stato e di governo e dal parlamento europeo 5,5 milioni didelle piattaforme, su 28 milioni censiti, potranno avere uno strumento in più per chiedere e ottenere una giusta «classificazione» comesubordinati e non come «indipendenti» o «collaboratori» di aziende che li eterodirigono attraverso algoritmi che impongono tempi, modalità e scopi alle loro prestazioni. LA PROPOSTA della, presentata ieri … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

infoitestero : La Commissione europea lancia le nuove norme a tutela dei rider - LaPresse_news : La Commissione europea ha proposto una serie di misure per migliorare le condizioni di lavoro nelle piattaforme dig… - CarmelinaCarmi : RT @RaiNews: La Commissione europea lancia le nuove norme a tutela dei #rider - ninda1952 : RT @RaiNews: La Commissione europea lancia le nuove norme a tutela dei #rider - eccapecca : Commissione Ue lancia le nuove norme a tutela dei #rider. #RiderAlert -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione lancia

Approfondimenti e sondaggio Opportunità di finanziamento per i media audiovisivi Laeuropeauno strumento interattivo per rendere più semplice l'accessibilità alle possibilità di ...Bruxellesil pacchetto con le nuove tutele per i fattori delle piattaforme digitali Laeuropeail pacchetto con le nuove regole a tutela dei rider . Dopo l'approvazione da parte dell'esecutivo del progetto europeo che intende inquadrare i fattori come lavoratori ...Deliveroo, UberEats, Glovo, Just Eat e il mondo dellaa Gig economy sono avvisati: se le nuove norme saranno approvate da Consiglio e Parlamento i lavoratori si considereranno subordinati e non più aut ...'Le piattaforme di lavoro digitali svolgono un ruolo importante nella nostra economia in quanto apportano innovazione, creano posti di lavoro e contribuiscono a soddisfare la domanda dei consumatori.