La classifica dei pandori del supermercato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Anche le tradizioni del Natale cambiano. Prima ascoltavamo i cori gospel, ora il singolo di Natale di Elettra Lamborghini. Gli alberi li decoravamo con sfere e personaggi colorati, oggi sembrano laser show con un quantitativo di luci a led pari a quelle usate per sostituire l'illuminazione pubblica nel vostro comune di residenza. Prima c'era il presepe con le casette di carta pesta, ora il villaggio di Natale, dove ogni pezzo che si muove, suona, brilla e costa quanto un appartamento vero. Ma c'è una cosa che non è mai cambiata nel Natale di tutti noi: la confezione di qualsiasi pandoro del supermercato. Sono lì, come le ricordavamo da piccoli, quando li usavamo per farci dei caschi con i buchi all'altezza degli occhi, per giocare a supereroi ma anche per parare i baci violenti delle zie truccate pesantemente, con rossetti che lasciavano il segno e gioielli che ci ...

