La Cina riporta pezzetti di Luna dopo 44 anni (Di giovedì 9 dicembre 2021) dopo ben quarantaquattro anni, sulla Terra sono tornati dei campioni di suolo Lunare. Se ciò è stato possibile, lo dobbiamo alla missione spaziale cinese Chang'e-5. La sonda è atterrata un anno fa nella Mongolia Interna, e il ritorno del modulo è stato seguito in diretta da milioni di spettatori con immagini in diretta trasmesse dalla CGTN TV. Il 16 dicembre 2020 la capsula della missione spaziale cinese Chang'e 5 atterrò nelle steppe mongoliche e portò sulla Terra dei campioni di suolo raccolti sulla Luna. A quasi mezzo secolo di distanza dall'ultima raccolta (fatta dai sovietici con il robot Luna 24), un po' di Luna è così tornata a disposizione dei ricercatori terrestri. dopo molti mesi di silenzio sui risultati della missione, finalmente l'agenzia spaziale cinese ...

Ultime Notizie dalla rete : Cina riporta Recuperato l'F - 35 Uk caduto nel Mediterraneo. Arrestato un marinaio Come riporta Sky News , per recuperare il jet da 100 milioni di euro, finito oltre un miglio sott'... aveva avvisato : "Sia la Russia sia la Cina impegneranno anche risorse sottomarine sperando di ...

Il rebus russo - ucraino ... come riporta una nota ufficiale del Cremlino. Che prosegue: "Pertanto la Russia è seriamente ...retorica della riunificazione della "Grande Russia" (che potrebbe rievocare quella della "Grande Cina" ...

Una democrazia cinese? In Italia c'è chi dice sì. Ecco chi Formiche.net La Cina accusa la Gran Bretagna: sta diffamando i giochi olimpici di Pechino Londra ha confermato che non ci sarà alcun ministro inglese a presenziare alle Olimpiadi di Pechino, la Cina ritiene sia una palese violazione dello spirito olimpico.

Mercati asiatici – Seduta positiva, Cina in evidenza bene anche il Giappone Seduta positiva per i principali listini asiatici dopo il rally di Wall Street, con gli investitori che hanno scommesso che la nuova variante del virus COVID-19 non rappresenterà una grande minaccia p ...

