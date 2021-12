La Cia vista da vicino. Gorelick al Master di Caligiuri (Di giovedì 9 dicembre 2021) “I cambiamenti che si sono verificati nel XXI secolo sono profondamente intrecciati e possono essere rappresentati da due elementi fondamentali: negli eventi dell’11 settembre e nella potente trasformazione tecnologica”. Sono alcune delle parole pronunciate da Robert Gorelick, Capo centro della Cia in Italia dal 2003 al 2008, che ha svolto una lezione sull'”Intelligence nel XXI secolo: tra clima, pandemie e rischi nucleari” nel corso del Master in Intelligence dell’Università della Calabria diretto da Mario Caligiuri. Robert Gorelick ha evidenziato la grande trasformazione che ha subito l’intelligence in questo secolo in cui è cambiato tutto, tenendo conto che l’intelligence è una materia molto vasta. Gorelick ha poi ricordato i vari tipi di intelligence da quello da fonti aperte a quello da fonte ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 dicembre 2021) “I cambiamenti che si sono verificati nel XXI secolo sono profondamente intrecciati e possono essere rappresentati da due elementi fondamentali: negli eventi dell’11 settembre e nella potente trasformazione tecnologica”. Sono alcune delle parole pronunciate da Robert, Capo centro della Cia in Italia dal 2003 al 2008, che ha svolto una lezione sull'”Intelligence nel XXI secolo: tra clima, pandemie e rischi nucleari” nel corso delin Intelligence dell’Università della Calabria diretto da Mario. Robertha evidenziato la grande trasformazione che ha subito l’intelligence in questo secolo in cui è cambiato tutto, tenendo conto che l’intelligence è una materia molto vasta.ha poi ricordato i vari tipi di intelligence da quello da fonti aperte a quello da fonte ...

