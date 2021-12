La chat di Chiara Appendino dopo la tragedia di Piazza San Carlo: “Se viene fuori che gli steward non c’erano per problemi di soldi siamo morti” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dal processo in corso alla Corte d’Assise di Torino per la tragedia di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017, quando un’ondata di panico tra la folla durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid provocò 1.500 feriti e, più tardi, la morte di due donne, emergono dettagli che complicano la situazione dell’allora sindaca Chiara Appendino. “Se viene fuori che gli steward non c’erano per problemi di soldi siamo morti”, scriveva la prima cittadina in una chat con l’allora capo di gabinetto, Paolo Giordana, due giorni dopo il disastro. La conversazione è stata resa nota dagli avvocati Claudio Strata e ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dal processo in corso alla Corte d’Assise di Torino per ladiSandel 3 giugno 2017, quando un’ondata di panico tra la folla durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid provocò 1.500 feriti e, più tardi, la morte di due donne, emergono dettagli che complicano la situazione dell’allora sindaca. “Seche glinonperdi”, scriveva la prima cittadina in unacon l’allora capo di gabinetto, Paolo Giordana, due giorniil disastro. La conversazione è stata resa nota dagli avvocati Claudio Strata e ...

