La casa di carta | il regista rivela quale personaggio oltre Berlino si pente di aver fatto morire

Leggi su isaechia

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Alex Pina, ideatore della fortunata serie tv Ladi, hato curiosi dettagli sulla scelta dei protagonisti del cast. Pina si è detto poco soddisdi alcune direzioni prese in fase di scrittura. Lo hato durante un’intervista rilasciata per CNN Brasil. La prospettiva iniziale era infatti quella di ideare solo due stagioni, ma la fortuna della rapina più famosa di Spagna ha portato la serie a protrarsi per ben cinque stagioni e col senno di poi, avrebbe dato più vita ad un protagonista di loro, in particolare. Alex ha confessato, infatti, di essersi pentito dimesso fine aldi Mosca, papà di Denver. Il rapinatore è morto a causa di una pallottola che lo ha raggiunto durante uno scontro a fuoco tra rapinatori e polizia nella prima ...