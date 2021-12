La caduta dei giganti: le big del calcio scendono in Europa League (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il 2021 rappresenta l’Anno Zero anche per le big europee. Barcelona, BVB e Porto giocheranno i sedicesimi di Europa League Che per alcuni club questo sarebbe stato un anno di transizione lo si era ormai capito. Pensiamo al Barcellona che dopo l’addio di Messi, ha capito di dover cambiare di recente guida tecnica ed iniziare da capo la costruzione di un ciclo. O al Borussia Dortmund che pure se in Bundesliga continua la sua eterna rincorsa al Bayern, in Champions quest’anno ha collezionato solo figuracce. Due dei top club europei, i quali nelle scorse stagioni si sono giocate più volte finali e match importanti di Champions League, quest’anno non passano i gironi. E scendono in quella sicuramente sarà l’Europa League più combattuta ed interessante degli ultimi 12 anni. Da quando ... Leggi su zon (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il 2021 rappresenta l’Anno Zero anche per le big europee. Barcelona, BVB e Porto giocheranno i sedicesimi diChe per alcuni club questo sarebbe stato un anno di transizione lo si era ormai capito. Pensiamo al Barcellona che dopo l’addio di Messi, ha capito di dover cambiare di recente guida tecnica ed iniziare da capo la costruzione di un ciclo. O al Borussia Dortmund che pure se in Bundesliga continua la sua eterna rincorsa al Bayern, in Champions quest’anno ha collezionato solo figuracce. Due dei top club europei, i quali nelle scorse stagioni si sono giocate più volte finali e match importanti di Champions, quest’anno non passano i gironi. Ein quella sicuramente sarà l’più combattuta ed interessante degli ultimi 12 anni. Da quando ...

