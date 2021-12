(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic (Adnkronos) – “Questa leggeha fatto moltial sistema politico, che è molto frammentato. Non è solo colpa della legge, ma anche delle regole della vita parlamentare.l’elezione del capo dello Stato dovremmo aprire una riflessione su come fare le riforme necessarie. Dicoperchè adesso il centrodestra è bloccato intorno alla candidatura di Berlusconi al Quirinale e non mi sembra disponibile a fare ragionamenti sulle riforme”. Lo ha detto Enricoa Corriere Tv. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : L. elettorale: Letta, 'molti danni dal Rosatellum, ne parliamo dopo il Quirinale'... - RgGallia : RT @DeerEwan: Mi rivolgo agli elettori M5S: Siamo tutti d'accordo che se dovessimo vedere Conte in una foto del genere (al posto di Letta… - matteonerini : RT @mrctrdsh: Uno si chiede. Dopo l’ennesima brutta figura di Letta che ha offerto a un quisque avv. de populo un collegio elettorale solo… - gianni20181 : RT @mrctrdsh: Uno si chiede. Dopo l’ennesima brutta figura di Letta che ha offerto a un quisque avv. de populo un collegio elettorale solo… - GianniTasca1 : RT @mrctrdsh: Uno si chiede. Dopo l’ennesima brutta figura di Letta che ha offerto a un quisque avv. de populo un collegio elettorale solo… -

Ultime Notizie dalla rete : elettorale Letta

Numeri più stabili invece per il "campo largo" di Enricocome ipotizzato nel terzo scenario: ... quello con un Centro allargato anche a Forza Italia, ci sarebbe infine un pareggioche ...Sulla non candidatura alle suppletive, osserva: 'Enricoha fatto in modo molto cortese questa ... 'Prematuro, prima occorre affrontare il tema delle legge. Immagino che anche per voi ...Roma, 9 dic (Adnkronos) – “Questa legge elettorale ha fatto molti danni al sistema politico, che è molto frammentato. Non è solo colpa della legge elettorale, ma anche delle regole della vita parlamen ...Roma, 9 dic (Adnkronos) - "In una situazione eccezionale è bene che il o la presidente della Repubblica venga eletto da una larga maggioranza, sarebbe contraddittorio se venisse eletto con una maggior ...