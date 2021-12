Klopp mette lo sgambetto a Juve e Roma: cosi salta il colpo di mercato (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Juve e la Roma vorrebbero prendere Zakaria a parametro zero a giugno: dalla Premier League, però, spunta un altro club su di lui. La Juventus avrebbe nel mirino, oltre al profilo di Alez Witsel, anche e soprattutto il mediano del Borussia Monchengladbach, ovvero Denis Zakaria. Lo svizzero classe 1996 è sotto contratto con il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lae lavorrebbero prendere Zakaria a parametro zero a giugno: dalla Premier League, però, spunta un altro club su di lui. Lantus avrebbe nel mirino, oltre al profilo di Alez Witsel, anche e soprattutto il mediano del Borussia Monchengladbach, ovvero Denis Zakaria. Lo svizzero classe 1996 è sotto contratto con il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

