Kendall Roy è il ?echov che ci possiamo permettere

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 9 dicembre 2021) E se il senso del ridicolo fosse sopravvalutato, e la tifoseria sottovalutata? Lo so, lo so: ho passato gli ultimi anni a invocare il primo e stigmatizzare la seconda. Epperò. La più interessante operazione comunicativa che abbia visto da molto tempo in qua è quella che sta avvenendo in questi giorni intorno a Succession. Succession è uno sceneggiato televisivo che va in onda sulla stessa piattaforma di Sex and the city in America (Hbo) e in Italia (Sky). Questa settimana si dovrebbe parlare solo del nuovo Sex and the city, che oggi debutta dopo mesi di foto dal set ogni giorno sui tabloid, di indiscrezioni, di copertine, di cinquantenni smaniose che rivogliono la serie dei loro trent’anni, e le chiappe sode e i vini cattivi e tutto quello di cui credono d’avere nostalgia. E invece. E invece delle nuove avventure sentimentali delle adolescenti anziane non frega niente a nessuno, ...