Kate Middleton incanta col cappotto rosso Natale da 3.500 euro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Kate Middleton invita la Famiglia Reale al Concerto di Natale da lei organizzato alla Abbazia di Westminster per celebrare "l'incredibile lavoro" degli eroi della pandemia e lascia senza fiato con un lungo cappotto rosso di Catherine Walker che costa 3mila sterline, circa 3.500 euro. Kate Middleton boicotta la BBC per il concerto di Natale Kate Middleton è dunque la promotrice dell'evento Together At Christmast, il concerto di canti natalizi, che quest'anno ha voluto omaggiare coloro che hanno lavorato per fronteggiare il Covid. Si tratta del primo appuntamento di Natale da cui è stata estromessa la BBC dopo che l'emittente televisiva ha colpito duramente la Corona con un documentario ...

