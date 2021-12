Kate Middleton impeccabile (come sempre) con il suo cappotto rosso per Natale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per il concerto Royal Carols: Together At Christmas, la Duchessa di Cambridge ha indossato un coat dress del colore per eccellenza per le feste. Un abito che aveva già sfoggiato, in versione nera, in un'altra occasione. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per il concerto Royal Carols: Together At Christmas, la Duchessa di Cambridge ha indossato un coat dress del colore per eccellenza per le feste. Un abito che aveva già sfoggiato, in versione nera, in un'altra occasione. L'articolo proviene da DireDonna.

