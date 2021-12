Katarina Raniakova confessa tutto su Alex | “l’ho beccato prima delle nozze”

Advertising

infoitcultura : Katarina Raniakova spara a zero su Alex Belli: i pesanti retroscena sul loro matrimonio - infoitcultura : Katarina Raniakova: “Alex Belli diceva di volersi ammazzare perché lo avevo lasciato” - scemochileggeah : RT @fanpage: Katarina Raniakova: “Alex Belli mi tradiva poi minacciava di ammazzarsi”, perché sceglie le straniere - occhio_notizie : Katarina su Alex Belli: 'Ma non vede che donne si sceglie Alex? Siamo tutte straniere, significa che siamo sole, al… - mesorottaercazz : RT @fanpage: Katarina Raniakova: “Alex Belli mi tradiva poi minacciava di ammazzarsi”, perché sceglie le straniere -

Ultime Notizie dalla rete : Katarina Raniakova

Alex Belli, concorrente del Grande Fratello Vip 2021, nella casa più spiata d'Italia sta intrattenendo una relazione con Soleil Sorge. Per l'ex dell'attore,, non si tratterebbe però di una casualità. In un'intervista rilasciata al magazine Chi, la donna che si è sposata con lui nel 2013 ha spiegato cosa spinge il modello a scegliere ..., ex moglie di Alex Belli, ha raccontato come è finito il loro rapporto, svelando qualche dettaglio sul comportamento del suo ex mar Argomenti trattati GF Vip, parla...Katarina Raniakova è l’ex moglie di Alex Belli e attraverso un’intervista che ha concesso al settimanale Chi ha rivelato molti aspetti ...In una lunga intervista concessa al settimanale "Chi Magazine" Katarina Raniakova ha voluto parlare dei numerosi tradimenti ricevuti dal suo ex Alex Belli.