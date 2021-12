Juventus | sfida all’Inter per la giovane stella italiana!

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Lapuò festeggiare il primo posto nel girone di Champions League superando il Chelsea campione in carica grazie al pareggio dello Zenit con gli inglesi. La dirigenza intanto vorrebbe regalare a Max Allegri una punta di spessore che andasse a rimpinguare il reparto offensivo bianconero. Lucca Pisa InterSecondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport laavrebbe messo nel mirino Lorenzo Lucca per gennaio. L’attaccante del Pisa però, è seguitissimo anche de a gennaio potrebbe verificarsi una vera e propria asta. LEGGI ANCHE: Napoli-Nigeria, inizia la guerra per Osimhen: i motivi

juventusfc : #JuventusWomen verso #ChelseaJuve ?? Mister @MontemurroJoe e @cristianagire alla vigilia della sfida di #UWCL ????… - juventusfc : -2 all'ultima sfida di #UCL Le ultime dal #TrainingCenter e gli appuntamenti di domani ?? - TUTTOJUVE_COM : Lucca, sfida Juventus-Inter all'orizzonte? - ilyricciardo : buonanotte alla juventus e a mattia che ha vinto la sfida di oggi - egidio_gialdini : I calciatori convocati dall'allenatore della JUVENTUS, Massimiliano ALLEGRI, alla viglia della 6a rit. 'gir. H' 'UE… -

(agg Michela Colombo) Diretta/ PadovaU23 (risultato finale 2 - 0): Ceravolo - Jelenic, ...amichevole tra le due selezioni di categoria e pure non avremo a disposizione nemmeno un ...Calcio Un sogno che si realizza, anche se per pochi minuti. Ieri sera, durante la partita- Malmoe (valsa ai bianconeri il primato nel girone) ha fatto il suo esordio in Champions .... ...Joe Montemurro ha pubblicato un messaggio sui suoi social dopo il pareggio conquistato dalla Juventus Women col Chelsea Montemurro si coccola la Juventus Women. L’allenatore bianconero ha pubblicato u ...Il tecnico della ragazze bianconere ha celebrato la sua squadra dopo la partita di ieri sera in casa del Chelsea, che ha visto la formazione pareggiare per 0-0 ...