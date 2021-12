Juventus | ottavi di Champions | la speranza di Del Piero

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Lavola aglidi finale da prima nel girone e ora attende il sorteggio di lunedì. Delha scelto la sua preferita. Del(Getty Images)Il gol di Moise Kean, nel corso del primo tempo, ha regalato allail successo contro il Malmo; una vittoria che poteva essere molto più larga se non fosse stato per le tante occasioni mancate dai bianconeri, soprattutto dal centravanti azzurro. La rete dell’ex PSG è stata sufficiente per vincere e, complice il clamoroso passo falso del Chelsea, volare aglidi finale da testa di serie. Lo Stadium, quando è arrivata la notizia del pareggio dello Zenit, è esploso di gioia. Chiudere il girone al primo posto, nonostante sia stata tolta la regola del gol in trasferta, resta particolarmente importante; dal sorteggio di ...

Il primo in assoluto fu un altro giocatore della, Beppe Furino, nativo palermitano e ...al 42') ed era dunque in campo quando la squadra di Mazzarri sfiorò il passaggio del turno negli...Champions League, sorteggio: la posizione dellaGrazie al clamoroso pareggio dell'ultimo secondo tra Zenit e Chelsea , infatti, la(vittoriosa per 1 - 0 contro il Malmoe ) ha ...La Juventus, in questi giorni, non si sta occupando solo dell'indagine Prisma ma anche e soprattutto del campo. Infatti, i bianconeri erano già qualificati agli ottavi di Champions League ma ..."5 vittorie su 6 gare. La #Juventus va agli ottavi e grazie allo #Zenit anche da prima in classifica (con un sorteggio auspicabilmente più morbido). Incredibile differenza di ...