Juventus | occhi puntati su un campione del Mondo della Premier League!

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La dirigenza bianconera è al lavoro sul fronte mercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Viste le prestazioni deludenti di Alex Sandro, Cherubini sta seguendo da vicino un terzino sinistro. Si tratta di Lucas Digne. Alex Sandro,, Digne Le possibilità di vederlo in Italia L’ex giocatoreRoma potrebbe tornare nel belpaese dal momento che il suo rapporto con il tecnico del Newcastle Rafa Benitez non è dei migliori. Il terzino sinistro francese non disdegnerebbe la pista. A riportarlo è The Athletic. LEGGI ANCHE:, sfida all’Inter per la giovane stella italiana! LEGGI ANCHE: Nedved shock sul giocatoreJuve: “Non riusciamo a farlo giocare!”

Miretti sogna ad occhi aperti: messaggio da brividi dopo il Malmoe. Esordio in Prima Squadra e in Champions per il centrocampista Fabio Miretti ha fatto il suo esordio con la Prima Squadra e in Champi ...