Juventus | Nedved su Ramsey | «È un ragazzo sfortunato…»

Il vice presidente della Juventus Nedved ha parlato della tanta sfortuna che ha colpito Ramsey in bianconero Pavel Nedved, ai microfoni di Mediaset Infinity, ha parlato di Ramsey che alla Juve non sta giocando da tempo a causa di continui problemi fisici. Ramsey – «È un ragazzo sfortunato: in Nazionale ha fatto gol e belle prestazioni, con noi non riesce. Lui sfortunato con noi, noi sfortunati con lui, non riusciamo a farlo giocare». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

