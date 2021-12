Juventus-Malmö 1-0, gol e highlights di Champions League | VIDEO (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gol e highlights di Juventus-Malmö 1-0, partita del 6° turno del Gruppo H della Champions League 2021-2022. Decide Moise Kean. Il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gol edi1-0, partita del 6° turno del Gruppo H della2021-2022. Decide Moise Kean. Il

Advertising

SkySport : ? NEVE INCESSANTE A TORINO ? Oggi alle 18.45 Juventus-Malmoe ?? LIVE SU SKY SPORT ? ?? @FCosatti ? ?? #JuventusMalmoe… - SkySport : ?? JUVENTUS-MALMOE 1-0 Risultato finale ? ? #Kean (18’) ?? - Gazzetta_it : La Juve Primavera chiude in bellezza e strapazza per 4-1 il Malmoe #YouthLeague - sportli26181512 : Juventus, i giocatori più giovani in gol in Champions: Kean 2° solo a Del Piero: Nel match vinto contro il Malmoe,… - princigallomich : Juventus-Malmoe 1-0, bianconeri chiudono primi nel girone -