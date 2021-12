Juventus, Kean gol e esultanza polemica: il classe 2000 spegne le critiche (Di giovedì 9 dicembre 2021) Moise Kean spegne le critiche e si toglie qualche sassolino dopo il gol decisivo contro il Malmoe di ieri sera Moise Kean nell’ultimo periodo ha ricevuto tante critiche. Ieri sera è stato decisivo con il gol vittoria e che è valso il primato nel girone di Champions League. Un gol fondamentale accompagnato da un esultanza polemica dell’attaccante classe 2000. Il gesto di chiudere la bocca e poi il messaggio postato dallo stesso attaccante su Instagram: «La verità suona come odio per coloro che odiano la verità. Grande partita di squadra!». CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Moiselee si toglie qualche sassolino dopo il gol decisivo contro il Malmoe di ieri sera Moisenell’ultimo periodo ha ricevuto tante. Ieri sera è stato decisivo con il gol vittoria e che è valso il primato nel girone di Champions League. Un gol fondamentale accompagnato da undell’attaccante. Il gesto di chiudere la bocca e poi il messaggio postato dallo stesso attaccante su Instagram: «La verità suona come odio per coloro che odiano la verità. Grande partita di squadra!». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

