Juventus, cambia l’obiettivo stagionale? I tifosi non hanno dubbi (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Juventus sta vivendo una stagione particolare; i tifosi, però, non hanno dubbi e sono sicuri su cosa il club dovrebbe puntare. Juventus (Getty Images)Una stagione strana quella che sta vivendo la Juventus; i bianconeri, dopo le difficoltà iniziali, sono quinti in campionato a meno sette dal quarto posto e a undici punti dalla vetta della classifica. Una distanza enorme e che, difficilmente, verrà colmata considerando come, a differenza del passato, le avversarie della Juve si siano notevolmente rinforzate. L’unica speranza di tornare in corsa per il titolo passa dal prossimo mese e mezzo; le sfide alla portata di dicembre e gli scontri diretti di gennaio ci diranno se questa Juventus può ancora sognare una clamorosa rimonta in campionato. L’aiuto può arrivare dal ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lasta vivendo una stagione particolare; i, però, none sono sicuri su cosa il club dovrebbe puntare.(Getty Images)Una stagione strana quella che sta vivendo la; i bianconeri, dopo le difficoltà iniziali, sono quinti in campionato a meno sette dal quarto posto e a undici punti dalla vetta della classifica. Una distanza enorme e che, difficilmente, verrà colmata considerando come, a differenza del passato, le avversarie della Juve si siano notevolmente rinforzate. L’unica speranza di tornare in corsa per il titolo passa dal prossimo mese e mezzo; le sfide alla portata di dicembre e gli scontri diretti di gennaio ci diranno se questapuò ancora sognare una clamorosa rimonta in campionato. L’aiuto può arrivare dal ...

Advertising

gilnar76 : Lista Champions Juve: cosa cambia dagli ottavi, Allegri pensa alle novità #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Jgirpel : L'agente di Ramsey è alla Continassa. Il centrocampista gallese è in uscita, vuole tornare in Premier, la Juventus… - JManiaSite : La #Juventus avrà una maglia con strisce più strette il prossimo anno, #Adidas lavora ad alcune modifiche nel logo… - gilnar76 : Venezia-Juve: Allegri cambia ruolo a Cuadrado. Le ultime di formazione #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - spaziocalcio : Champions League, cambia l'orario domani per il recupero di #AtalantaVillarreal dopo il rinvio per neve a Bergamo… -