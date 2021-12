Juventus, Bonucci: “Ottavi di Champions? C’è chi è più forte” | VIDEO (Di giovedì 9 dicembre 2021) Leonardo Bonucci, al termine di Juventus-Malmö, ha commentato in conferenza stampa cosa attenderà i bianconeri nel prosieguo della Champions Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 dicembre 2021) Leonardo, al termine di-Malmö, ha commentato in conferenza stampa cosa attenderà i bianconeri nel prosieguo della

Advertising

GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? ?? Perin; De Winter, Bonucci, Rugani; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandr… - GiovaAlbanese : Esordio assoluto in Champions League per Mattia #Perin. Prima gara da titolare in prima squadra per Koni #DeWinter.… - PianetaMilan : .@juventusfc, @bonucci_leo19: 'Ottavi di @ChampionsLeague? C'è chi è più forte' | #VIDEO - #UCL #ChampionsLeague… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveGenoa #SerieA #Juventus, esordi e traguardi: Bonucci eguaglia Boniperti ?? Scar… - AdeNugraha999 : RT @GiovaAlbanese: Esordio assoluto in Champions League per Mattia #Perin. Prima gara da titolare in prima squadra per Koni #DeWinter. Ment… -