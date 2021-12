Juventus | arrivano anticipazioni sulla maglia per la stagione 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’anno prossimo lapotrebbe avere uno scudetto in più sulle maglie: bianco, non tricolore, base necessaria per dare uno sfondo al logo, laddove rischierebbe di confondersi con le strisce bianconere. Già, perché sarebbe un’altra la notizia anticipata dal sito specializzato in leaks sulle nuove maglie di gioco footyheadlines.com. La prima muta-23 dellaancora targata Adidas dovrebbe avere delle strisce (e già questo non è scontato, vista la2019-20 divisa in due metà o anche quella 2020-21 con le strisce pitturate) più strette, molto strette. Per capirsi, ladi quest’anno ha cinque strisce nere e quattro bianche (nove in tutto), mentre l’ultima volta in cui furono particolarmente strette era il 2015-16, primo anno con Adidas, con sette strisce bianche e sei nere ...