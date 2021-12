Juventus: anche il Newcastle è interessato ad Aaron Ramsey (Di giovedì 9 dicembre 2021) Così come riporta il Daily Star, ci sarebbe anche il Newcastle su Aaron Ramsey. Sul giocatore c’è anche l’Everton di Rafa Benitez, che al momento sembra in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del centrocampista gallese. Il Newcastle però rimane in corsa. Il club cerca rinforzi per gennaio e sarebbe disposto ad offrire a Ramsey 400mila sterline a settimana (oltre 470mila euro). SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Così come riporta il Daily Star, ci sarebbeilsu. Sul giocatore c’èl’Everton di Rafa Benitez, che al momento sembra in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del centrocampista gallese. Ilperò rimane in corsa. Il club cerca rinforzi per gennaio e sarebbe disposto ad offrire a400mila sterline a settimana (oltre 470mila euro). SportFace.

Advertising

GiovaAlbanese : Anche la #Juventus allo Stadium #JuveMFF #UCL @Gazzetta_it - GiovaAlbanese : Anche per #DaGraca e #Miretti esordio in #UCL #Juventus - sportface2016 : +++#Juventus, nuova perquisizione della Guardia di Finanza: si indaga anche sulla cessione di #CristianoRonaldo allo #United+++ - sportface2016 : #Juventus, non solo #Everton: su Aaron #Ramsey c'è anche l'interesse del #Newcastle - Domenico1oo777 : RT @Juventina962: 'NOI RISPETTIAMO TUTTI, MA IO COME JUVENTUS PRETENDO ANCHE RISPETTO. MAURIZIO ARRIVABENE. -