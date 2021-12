Judo | Giulia Carnà tra le fila del Galatasaray nei 52 kg per la Champions League 2021 a Parigi

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Archiviata ormai definitivamente la stagionedel World Tour di, tra due giorni è in programma il Campionato d’Europa per club come ultimo atto internazionale dell’anno. Spettacolo garantito dunque sabato 11 dicembre ae Praga, che ospiteranno rispettivamente lae l’Europadopo un anno di stop a causa della pandemia. L’Italia non verrà rappresentata da nessuna squadra (l’ultima apparizione risale al 2018 con le Fiamme Gialle), ma potrà contare sulla presenza di una giovanissimaka tra ledeldi Istanbul nella massima competizione continentale. Stiamo parlando di, vice-campionessa mondiale juniores nei 52 kg, che farà così il suo ...