Ivan Cattaneo choc dopo il coming out la mia famiglia mi chiuse in manicomio perché gay (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ivan Cattaneo è conosciuto per le sue canzoni, i suoi dipinti e anche per le esperienze in tv, ma non tutti sanno che Ivan Cattaneo ha anche un altro grande merito: è stato tra i primissimi cantati noti a dichiararsi apertamente gay e a rivendicare i diritti della comunità LGBT+. Intervistato da Serena Bortone nel Leggi su gossivip.myblog (Di giovedì 9 dicembre 2021)è conosciuto per le sue canzoni, i suoi dipinti e anche per le esperienze in tv, ma non tutti sanno cheha anche un altro grande merito: è stato tra i primissimi cantati noti a dichiararsi apertamente gay e a rivendicare i diritti della comunità LGBT+. Intervistato da Serena Bortone nel

Advertising

tvblogit : Oggi è un altro giorno, l’impressionante racconto di Ivan Cattaneo rinchiuso in manicomio per la sua omosessualità:… - SerieTvserie : Oggi è un altro giorno, l’impressionante racconto di Ivan Cattaneo rinchiuso in manicomio per la sua omosessualità:… - ParliamoDiNews : Ivan Cattaneo: `Dopo il coming out la mia famiglia mi chiuse in manicomio` #ivan #cattaneo #coming #famiglia… - StraNotizie : Ivan Cattaneo: “Dopo il coming out la mia famiglia mi chiuse in manicomio perché gay” - rsptorino : Ivan Cattaneo - La bambolina che fa no no no -