Italia terza al mondo tra le nazioni più colpite da ransomware (Di giovedì 9 dicembre 2021) Aggiornamento cybersecurity: l’Italia nel 2021 continua ad essere tra le nazioni più colpite dai ransomware se consideriamo i dati che abbiamo a ottobre 2021. Siamo sul podio con la medaglia di bronzo, un terzo posto sancito dall’ultimo report di Trend Micro Research (ovvero la divisione di Trend Micro specializzata nella ricerca, sviluppo e lotta al cybercrime. Il numero totale di cyberattacchi nel mondo a ottobre è stato di 1.297.400 e, di questi, gli attacchi ransomware in Italia sono stati il 5%. Questi dati sono stati ottenuti grazie all’analisi della Smart Protection Network, rete di intelligence globale di Trend Micro che va ad analizzare e individuare le minacce aggiornando con costanza il database online relativo agli incidenti cyber. LEGGI ANCHE >>> ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Aggiornamento cybersecurity: l’nel 2021 continua ad essere tra lepiùdaise consideriamo i dati che abbiamo a ottobre 2021. Siamo sul podio con la medaglia di bronzo, un terzo posto sancito dall’ultimo report di Trend Micro Research (ovvero la divisione di Trend Micro specializzata nella ricerca, sviluppo e lotta al cybercrime. Il numero totale di cyberattacchi nela ottobre è stato di 1.297.400 e, di questi, gli attacchiinsono stati il 5%. Questi dati sono stati ottenuti grazie all’analisi della Smart Protection Network, rete di intelligence globale di Trend Micro che va ad analizzare e individuare le minacce aggiornando con costanza il database online relativo agli incidenti cyber. LEGGI ANCHE >>> ...

Advertising

Adnkronos : E' quanto rileva il report #Altems: '4 diverse pandemie in corso, per 'gradi di vaccinazione''. #vaccinoCovid - gallina_di : Uno studio israeliano dimostra l'efficacia della terza dose del vaccino Pfizer - RobertoZucchi11 : Cresce il popolo dei 'No Booster': tra rinvii e disdette, l’Italia rifiuta la terza dose - edoardx : RT @impresacity: Trend Micro: Italia terza al mondo per attacchi ransomware @TrendMicroItaly #ransomware: Il nostro si conferma ancora tra… - Ardito65330980A : RT @MinutemanItaly: Terza ipotesi, la dottoressa lavora in strutture sanitarie tra le pochissime in Italia autorizzate a collaborare con am… -