Italia | Scuolabus con 40 bambini a bordo si ribalta Soccorsi sul posto

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’incidente stradale, che fortunatamente non ha causato vittime né feriti gravi, si è consumato questa mattina a Prato allo Stelvio (Bolzano). #FOTO A FINE ARTICOLO Il bilancio è di due feriti lievi. Secondo una prima ricostruzione, probabilmente a causa della strada innevata intorno alle 7.20 di stamane, giovedì 9 dicembre, l'autista delloha perso il controllo del pullman adel quale viaggiavano una quarantina di ragazzi. È accaduto su un rettilineo di quasi mezzo chilometro, dove tra l’altro secondo le prime informazioni non c’era molta neve sul manto stradale. Lo– che viaggiava da Prato allo Stelvio verso Malles – stava portando i 39 ragazzi nei rispettivi istituti scolastici. Il pullman è finito parzialmente fuori strada per poirsi su un lato. "Incomprensibile come sia ...