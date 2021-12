Italia rimandata in tutte le materie (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quelle «prime», ovviamente: la loro scarsità, l’inflazione, i consumi bloccati rischiano di generare una tempesta perfetta. E se i costi si fanno proibitivi, che fine farà la (presunta) ripresa? Dopo i termini «resilienza» e «distopia», nel vocabolario degli Italiani irrompe la «supply chain», ovvero la catena di approvvigionamento delle merci. Come dire la vendetta del reale sul virtuale. Tanto per capirci: se questa s’inceppa, come si è inceppata, anche uno come Jeff Bezos, il signor Amazon, si trova alla canna del gas. Che peraltro costa sempre ed esageratamente di più. Troppo impegnati a discutere di Covid, molti non si soffermano sull’altro virus cinese che rischia di mandare a gambe all’aria l’economia mondiale: la congestione delle merci, l’accaparramento sistematico che la Cina sta facendo di materie prime, e soprattutto lo squilibrio nei conti ... Leggi su panorama (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quelle «prime», ovviamente: la loro scarsità, l’inflazione, i consumi bloccati rischiano di generare una tempesta perfetta. E se i costi si fanno proibitivi, che fine farà la (presunta) ripresa? Dopo i termini «resilienza» e «distopia», nel vocabolario deglini irrompe la «supply chain», ovvero la catena di approvvigionamento delle merci. Come dire la vendetta del reale sul virtuale. Tanto per capirci: se questa s’inceppa, come si è inceppata, anche uno come Jeff Bezos, il signor Amazon, si trova alla canna del gas. Che peraltro costa sempre ed esageratamente di più. Troppo impegnati a discutere di Covid, molti non si soffermano sull’altro virus cinese che rischia di mandare a gambe all’aria l’economia mondiale: la congestione delle merci, l’accaparramento sistematico che la Cina sta facendo diprime, e soprattutto lo squilibrio nei conti ...

Advertising

Moreno01720679 : RT @Sutilis: @Stef77359537 Qui molta gente rimandata indietro. Domani sarà un deserto tutta Italia - Sutilis : @Stef77359537 Qui molta gente rimandata indietro. Domani sarà un deserto tutta Italia - MaraTrevisan1 : L'ho rimandata, perche' il nome della poetessa e' importante, e l'avevo scritto male per sbaglio. Tutti in Italia… - JenniferMasset2 : @MariMa99473486 @XFactor_Italia @eriofranovich @LRDLofficial I giudici non hanno detto niente di tutto ciò, sei pur… - VVazzari : nel 2017, era stata rimandata indietro dal Quirinale, che vi aveva rilevato profili di illegittimità costituzionale -

Ultime Notizie dalla rete : Italia rimandata La campana di Colombo per adesso non... suona Per la seconda volta in nemmeno di un mese la campana di Cristoforo Colombo non si muove. Asta rimandata, come a novembre, ma stavolta non c'è neanche una nuova data. Se nella prima occasione la base d'asta era stata di 6 milioni di dollari, per il secondo tentativo si era scesi a un milione. ...

Patrick Zaki scarcerato abbraccia la famiglia e l'Italia: 'Tutto bene, grazie a tutti'' Ogni 45 giorni veniva rimandata la sua detenzione in un protrarsi infinito e avvilente di rinvii. ... nei pressi di Villa Ada e proprio dove c'è la sede dell'ambasciata d'Egitto in Italia, è comparso ...

Champions League, Atalanta-Villarreal rinviata per neve. Juve batte Malmo 1-0: è prima QUOTIDIANO NAZIONALE Patrick Zaki è stato scarcerato. Il saluto all'Italia "Voglio dire molte grazie agli italiani, a Bologna, all'Università, ai miei colleghi, a chiunque mi abbia sostenuto", ha detto lo studente egiziano ai giornalisti poco dopo essere stato rilasciato dal ...

Maltempo, nuovo peggioramento sull'Italia: neve a Milano e Torino. A Venezia attivo il Mose Piogge battenti colpiranno le pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi anche Toscana, Lazio e Sardegna, solo sul finire della giornata la Campania ...

Per la seconda volta in nemmeno di un mese la campana di Cristoforo Colombo non si muove. Asta, come a novembre, ma stavolta non c'è neanche una nuova data. Se nella prima occasione la base d'asta era stata di 6 milioni di dollari, per il secondo tentativo si era scesi a un milione. ...Ogni 45 giorni venivala sua detenzione in un protrarsi infinito e avvilente di rinvii. ... nei pressi di Villa Ada e proprio dove c'è la sede dell'ambasciata d'Egitto in, è comparso ..."Voglio dire molte grazie agli italiani, a Bologna, all'Università, ai miei colleghi, a chiunque mi abbia sostenuto", ha detto lo studente egiziano ai giornalisti poco dopo essere stato rilasciato dal ...Piogge battenti colpiranno le pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi anche Toscana, Lazio e Sardegna, solo sul finire della giornata la Campania ...