Italia-Polonia | colloquio Draghi-Morawiecki | crisi migranti a confine Bielorussia e Ucraina

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stamattina un incontro con il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica di Polonia, Mateusz Morawiecki. Al centro dei colloqui -rende noto Palazzo Chigi- vi sono state la crisi dei migranti al confine tra la Polonia e la Bielorussia, la situazione in Ucraina orientale e le relazioni bilaterali.

