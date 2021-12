Italia | Gravina | “Vogliamo ospitare gli Europei 2028”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “Portare gliin? Abbiamo già presentato una manifestazione di interesse, aspettiamo l’Esecutivo del 16 dicembre e ci sarà qualche riflessione più approfondita su alcune sfumature e trarremo le conclusioni. Ma l’vuole esserci“. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, a margine dell’appuntamento al Museo del Calcio in ricordo di Paolo Rossi, parlando della possibilità digliin: “Oggi è una giornata importante, di memoria e di ricordo. Ringrazio di cuore Infantino che come numero uno del calcio mondiale ha voluto dimostrare grande sensibilità, mettendo insieme anche la famiglia degli amici di Paolo. Era un atto doveroso per ricordare uno straordinario campione”. SportFace.

Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato a Sky Sport a margine della festa per il ricordo di Paolo Rossi PAOLO ROSSI - "Oggi è una giornata importante, di riflessioni e di ricordo. Di grande dolore ......i play - off Mondiali trae Macedonia del Nord , in programma giovedì 24 marzo alle 20.45. Ad annunciare la sede della semifinale play - off è stato il presidente della Figc, Gabriele:...Era nell'aria, adesso è ufficiale, sarà il Renzo Barbera di Palermo ad ospitare la semifinale del playoff valevole per l'acce ...Il numero uno della FIGC ha parlato da Zurigo dove è stato organizzato un evento dedicato alla memoria di Paolo Rossi