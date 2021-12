Irriverente | forte | unica | addio alla regista fuori dalle convenzioni

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Henry Miller ha scritto «Lina, a mio parere, è preferibile comea qualsiasi maschio… Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto mi ha fatto tornare in mente Tropico del Cancro e Sexus. Umorismo e scopate a mucchi… Hollywood, con tutti i suoi divi, non sa darci questo». Diciamolo, gli statunitensi hanno adorato Lina Wertmüller – morta nella sua casa romana all’età di 93 anni – forse molto più di quanto sia mai successo in Italia. Forse perché è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

FZebrone : @mirkonicolino Haaland è una forza della natura: incontenibile. Detto questo e del paragone irriverente con Morata,… -

Ultime Notizie dalla rete : Irriverente forte

Avvenire

Sanguigno,ai limiti dell'arroganza il giovane Max. La frase di quest'anno che lo ... In più ora Max,di 9 vittorie contro 8, è il padrone dello zero a zero: in caso di uscita di scena ...Mauro Coronacome sempre. Oltre a fornire un' analisi della politica italiana , l'alpinista e ... dimostrando di non aver perso lo smalto dopo l'allontanamento dello scorso anno per la...La serie d'animazione Strappare lungo i bordi, di cui si sta parlando molto, scritta e diretta dal fumettista Michele Rech in arte Zerocalcare, è più complessa di quanto possa sembrare di primo acchit ...