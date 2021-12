Invisibili del cantante Deci girato nel cortile di Casa del Mantegna (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il cortile di Casa del Mantegna è stata la location per un video musicale di una promessa della musica mantovana. Il cantante Francesco Merlotti meglio noto come “Deci”, ha girato il video della canzone “Invisibile” in uscita su tutti gli store digitali. La canzone è stata scritta con la collaborazione del compositore Andrea Amati ed è stata prodotta da Fabio Vaccari e Lorenzo Sattin. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ildidelè stata la location per un video musicale di una promessa della musica mantovana. IlFrancesco Merlotti meglio noto come “”, hail video della canzone “Invisibile” in uscita su tutti gli store digitali. La canzone è stata scritta con la collaborazione del compositore Andrea Amati ed è stata prodotta da Fabio Vaccari e Lorenzo Sattin.

Advertising

Anna26196258 : Il dubbio del uscirne bene viene anche a me, ma se così fosse non mi tornano i piccoli gesti quasi invisibili che h… - flc_crea : RT @salernomassimo3: Buona immacolata, illustre signori del ministero politiche agricole,con la festivitä forse voi state bene..ma noi ope… - melinacugliari : RT @clubuds: Buona festa dell'Immacolata a tutti i poveri invisibili del nostro paese. Quelle Donne e Uomini che vivono per strada e che og… - Gerry72956296 : @Roby22819002 @ll4ur3tt4 @scherzogeniale @mayaroscia Ora torno in gabbia, ma un consiglio spassionato: curate di pi… - Red01488207 : RT @clubuds: Buona festa dell'Immacolata a tutti i poveri invisibili del nostro paese. Quelle Donne e Uomini che vivono per strada e che og… -