Inter, nel mirino il centrocampista goleador del Verona! (Di giovedì 9 dicembre 2021) La società nerazzurra avrebbe messo nel mirino un centrocampista dell'Hellas Verona. Secondo quanto riportato dall'Arena si tratterebbe di Antonin Barak. Il mediano ex Lecce e Udinese sta facendo molto bene quest'anno. Barak, Intet, mercato Tanta concorrenza per lui Su Barak oltre all'Inter ci sarebbero anche diversi club di Premier League oltre ai cugini del Milan. La società scaligera, tuttavia, fino a giugno non sembra destinata a privarsene. Ogni discorso sarebbe quindi rimandato all'estate. LEGGI ANCHE: Inter, nuove speranze per il suo rinnovo: le condizioni possibili! LEGGI ANCHE: Milan, occhi puntati per il vice Kjaer: la soluzione!

