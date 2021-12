Inter | Fitch decreta default Evergrande | Suning esposto per 2 | 6 miliardi di euro

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’agenziaildel colosso immobiliare cinese, passato da C a RD (restricted). La vicendaessa molto da vicino Jindong Zhang, che controlla l’attraversoHoldings Group. Nel 2017, infatti, Zhang aveva prestato acapitali per circa 2,6di, sottoscrivendo azioni classe A diReal Estate, nell’ambito di una operazione di raccolta di capitali sul mercato del gigante dell’immmobiliare. Successivamente, nell’autunno 2020, dopo l’ennesimo rinvio del progetto di quotazione, Zhang avrebbe accettato di rivedere l’accordo, rinunciando alla restituzione del finanziamento e mantenendo la partecipazione ...

Advertising

sportli26181512 : Ufficiale il default di Evergrande. Quali ripercussioni per Suning e Inter?: Ufficiale il default di Evergrande. Qu… - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: Fitch certifica il default di Evergrande: tagliato il rating -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Fitch

Ora che il default di Evergrande è conclamato, le cose si complicano anche per Suning, con relativa preoccupazione che a cascata tocca l'. L'agenziainfatti ha infatti tagliato il rating di Evergrande (e quello delle controllate Hengda e Tianji) sulla valuta estera di lungo termine a livello di "restricted default" (Rd) dal ...... quest'anno ha visto vincere l'Europeo all'Italia, lo Scudetto all', ed ha dato un grande ... Prendete questo virus infido molto seriamente Altre Newsalza il rating dell'Italia a 'BBB'. ...L’agenzia Fitch decreta il default del colosso immobiliare cinese Evergrande, passato da C a RD (restricted default). La vicenda interessa molto da vicino Jindong Zhang, che controlla l’Inter ...Fitch ha tagliato il rating del colosso immobiliare cui gli Zhang nel 2017 avevano prestato 2,6 miliardi di euro, ora andati in fumo. Il club cammina con le proprie gambe, ...