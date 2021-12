Inter Cagliari, de Vrij torna in campo: il punto sull’infermeria nerazzurra (Di giovedì 9 dicembre 2021) Inter, la situazione infortuni in vista della partita del Cagliari e del tour de force in arrivo Gazzetta.it fa il punto sulla situazione infortuni dell’Inter. Inzaghi si appresta a riabbracciare De Vrij per la gara contro il Cagliari, mentre Correa tornerà nel 2022: «Stefan de Vrij dovrebbe tornare al centro della difesa dell’Inter per la sfida di domenica sera contro il Cagliari. Restano invece indisponibili Correa, Darmian e Ranocchia. I due italiani sono vicini al recupero, lavorano individualmente sul campo ma difficilmente verranno rischiati. Più indietro Correa, che si è fatto male dopo e potrebbe tornare con il Bologna, a inizio 2022. Inutile rischiare, anche considerando che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021), la situazione infortuni in vista della partita dele del tour de force in arrivo Gazzetta.it fa ilsulla situazione infortuni dell’. Inzaghi si appresta a riabbracciare Deper la gara contro il, mentre Correa tornerà nel 2022: «Stefan dedovrebbere al centro della difesa dell’per la sfida di domenica sera contro il. Restano invece indisponibili Correa, Darmian e Ranocchia. I due italiani sono vicini al recupero, lavorano individualmente sulma difficilmente verranno rischiati. Più indietro Correa, che si è fatto male dopo e potrebbere con il Bologna, a inizio 2022. Inutile rischiare, anche considerando che ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter: Correa torna per il tour de force di gennaio, ma con il Cagliari si rivede #DeVrij - Inter : ?? | BUONA NOTTE Sogni d'oro #InterFans Vi aspettiamo a San Siro domenica sera per Inter-Cagliari ??… - Vatenerazzurro1 : RT @Vatenerazzurro1: ORE 21.00 LIVE! IL CAGLIARI, I SORTEGGI,IL MERCATO, ZHANG ED UN FUTURO IMPOSSIBILE ALL'INTER. VI ASPETTIAMO NUMEROSI C… - debfcim : RT @NumerINTERi: Chi affronteremo in febbraio? Chissenefrega. Non esistono partite facili in #ChampionsLeague. Dobbiamo arrivare a febbra… - cavalierepadano : RT @Vatenerazzurro1: ORE 21.00 LIVE! IL CAGLIARI, I SORTEGGI,IL MERCATO, ZHANG ED UN FUTURO IMPOSSIBILE ALL'INTER. VI ASPETTIAMO NUMEROSI C… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Cagliari Coronavirus, il bollettino nazionale: 12.527 nuovi positivi e 79 decessi nelle ultime 24 ore ... 811 (+20) Tamponi: 124.209.339 (+312.828) Totale dei casi: 5.164.780 (+12.527, +0,24%) PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Biasin: "Nandez all'Inter è impossibile, il Cagliari può ...

Inter - Cagliari, le probabili: due dubbi per Inzaghi, Mazzarri con gli ex Inter - Cagliari , archiviata la sconfitta contro il Real Madrid i nerazzurri sono al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Cagliari in programma domenica sera alle 20:45. ...

Inter, le cinque mosse di Simone Inzaghi verso il Cagliari Il tecnico ritrova De Vrij ma deve fare i conti col dubbio Dumfries. Davanti i titolari, scalpita Vidal. Tra i sardi acciaccato Nandez.

Cagliari, Mazzarri: “Inter stratosferica, ma sono fiducioso”. Poi i ricordi Parlando ai microfoni di Radiolina a 'Il Cagliari in diretta', Walter Mazzarri si sofferma sui suoi primi passi nel Cagliari, prossimo avversario dell'Inter a San Siro domenica prossima. DIFFICOLTÀ – ...

... 811 (+20) Tamponi: 124.209.339 (+312.828) Totale dei casi: 5.164.780 (+12.527, +0,24%) PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Biasin: "Nandez all'è impossibile, ilpuò ..., archiviata la sconfitta contro il Real Madrid i nerazzurri sono al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro ilin programma domenica sera alle 20:45. ...Il tecnico ritrova De Vrij ma deve fare i conti col dubbio Dumfries. Davanti i titolari, scalpita Vidal. Tra i sardi acciaccato Nandez.Parlando ai microfoni di Radiolina a 'Il Cagliari in diretta', Walter Mazzarri si sofferma sui suoi primi passi nel Cagliari, prossimo avversario dell'Inter a San Siro domenica prossima. DIFFICOLTÀ – ...