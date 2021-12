Inter-Brozovic: il rinnovo si avvicina? C’è una novità! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Filtra molto ottimista tra le mura Interiste per quanto riguarda Marcelo Brozovic e il suo contratto con l’Inter. Brozovic Inter rinnovo Tra oggi e domani ci sarà un summit per parlare del rinnovo di Brozovic, rinnovo che però non sembra imminente ma la società punta a chiudere la questione con il calciatore croato entro Natale. A riferirlo è Il Corriere dello Sport. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Filtra molto ottimista tra le muraiste per quanto riguarda Marceloe il suo contratto con l’Tra oggi e domani ci sarà un summit per parlare deldiche però non sembra imminente ma la società punta a chiudere la questione con il calciatore croato entro Natale. A riferirlo è Il Corriere dello Sport. Daniele Scrazzolo

Advertising

FBiasin : #Inter: - #Brozovic, l’incontro con l’entourage del giocatore è previsto poco prima di Natale. - #Nandez, nessuna… - AlfredoPedulla : #Brozovic: l’Inter arriva a 6, i famosi bonus aggiustano. #Perisic: siamo passati dal 20% prima dello #Shakhtar all… - capuanogio : Primo tempo di dominio impressionante per l'#Inter all'Olimpico: 68% possesso palla 7 tiri (4 in porta) 3 gol 19 r… - BisInterista : Brozovic sta ricevendo molte telefonate dal suo primo maestro in Italia, Stefano Pioli, e dal grande amico e connaz… - Bubu_Inter : RT @AmalaTV_: Romano - #Inter e #Brozovic dovrebbero accordarsi per una cifra intorno ai 5.5mln/anno, adesso si stanno studiando le carte e… -