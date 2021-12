“Insigne va al Toronto, pronto ad accettare l’offerta” bomba di mercato dal Canada (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lorenzo Insigne lascerà il Napoli e si trasferirà al Toronto, la bomba di calciomercato viene lanciata dal Canada da Will Forbes. Il giornalista del Toronto Sun che si occupa principalmente di calciomercato è convinto che Insigne si trasferirà in Canada alla fine della stagione. Insigne in Mls è una voce che gira da tempo, ma il suo agente ha sempre smentito la notizia. Eppure il Toronto ha presentato una mega offerta per Insigne, che a quanto pare è pronto a dire addio al Napoli per andare negli Stati Uniti e avere un ingaggio altissimo assicurato dal club canadese. Insigne in MLSInsigne-Toronto: trasferimento al ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lorenzolascerà il Napoli e si trasferirà al, ladi calcioviene lanciata dalda Will Forbes. Il giornalista delSun che si occupa principalmente di calcioè convinto chesi trasferirà inalla fine della stagione.in Mls è una voce che gira da tempo, ma il suo agente ha sempre smentito la notizia. Eppure ilha presentato una mega offerta per, che a quanto pare èa dire addio al Napoli per andare negli Stati Uniti e avere un ingaggio altissimo assicurato dal club canadese.in MLS: trasferimento al ...

