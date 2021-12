Incidente mortale Fondo Valle, Gip rigetta archiviazione e dispone l’imputazione coatta per automobilista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiValle del Sele – Rigetto della richiesta di archiviazione avanzata dal Pm e imputazione coatta nei confronti di un’automobilista di 57 anni indagata per omicidio stradale a seguito di un Incidente mortale avvenuto nel 2018 sulla strada statale Fondo Valle Sele e nel quale perse la vita un giovane 37enne di Valva che era alla guida di una Fiat Panda. È quanto disposto in camera di consiglio dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno, Maria Zambrano, che ha accolto l’opposizione presentata dall’avvocato cassazionista e difensore della famiglia della vittima, Francesco Marciello, alla richiesta di archiviazione e ordinando al pubblico ministero di formulare l’imputazione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidel Sele – Rigetto della richiesta diavanzata dal Pm e imputazionenei confronti di un’di 57 anni indagata per omicidio stradale a seguito di unavvenuto nel 2018 sulla strada stataleSele e nel quale perse la vita un giovane 37enne di Valva che era alla guida di una Fiat Panda. È quanto disposto in camera di consiglio dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno, Maria Zambrano, che ha accolto l’opposizione presentata dall’avvocato cassazionista e difensore della famiglia della vittima, Francesco Marciello, alla richiesta die ordinando al pubblico ministero di formulare...

