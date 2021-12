Inaugurato Roccaraso Snow Driving | imparare a guidare in condizioni estreme | l' andrenalina scorre in Abruzzo

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Grande novità per tutti gli abruzzesi, i romani e gli amanti della montagna e della guida di tutto il centro - sud. Sabato 4 dicembre, infatti, è stato finalmenteil...

Grande novità per tutti gli abruzzesi, i romani e gli amanti della montagna e della guida di tutto il centro - sud. Sabato 4 dicembre, infatti, è stato finalmente inaugurato il Snow Driving che a un paio d'ore da Roma consente a tutti di cimentarsi nell'elettrizzante avventura di guidare auto sportive su manto ghiacciato e condizioni estreme. Presenti all'inaugurazione di Sulmona Nino Restaino, la rappresentanza del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso, la rappresentanza degli alpini cinofili di Castel Di Sangro e tutti i gruppi alpini. Tra gli ospiti Matilde Brandi, Albert Colajanni e Fabio Barone.