In Italia 12.527 casi di Covid e 79 morti. La positività schizza al 4% (Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI - Sono 12.527 i nuovi casi Covid in Italia, contro i 17.959 di mercoledì. Pesa l'effetto post-festivo, che ha ridotto drasticamente i tamponi: 312.828, 242mila in meno, tanto che il tasso di positività schizza al 4% (mercoledì era al 3,2%). I decessi sono 79 (ieri 86), per un totale di 134.551 vittime dall'inizio dell'epidemia. Sempre in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 20 in più (mercoledì +15) con 69 ingressi del giorno, e salgono a 811, mentre i ricoveri ordinari sono ben 234 in più (+21), 6.333 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Leggi su agi (Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI - Sono 12.527 i nuoviin, contro i 17.959 di mercoledì. Pesa l'effetto post-festivo, che ha ridotto drasticamente i tamponi: 312.828, 242mila in meno, tanto che il tasso dial 4% (mercoledì era al 3,2%). I decessi sono 79 (ieri 86), per un totale di 134.551 vittime dall'inizio dell'epidemia. Sempre in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 20 in più (mercoledì +15) con 69 ingressi del giorno, e salgono a 811, mentre i ricoveri ordinari sono ben 234 in più (+21), 6.333 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ultime Notizie dalla rete : Italia 527 Covid Italia, oggi 79 vittime e tasso di positività al 4% Sono 12.527 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore , secondo i dati del ministero della ...i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia,...

Covid, 12.527 nuovi casi e 79 decessi ROMA " Calano i casi Covid in Italia. Dai quasi 18 mila di ieri si scende ai 12.527 di oggi, ma con un numero inferiore di tamponi processati, 312.828, che fa schizzare il tasso di positività al 4%. I decessi sono 79 ( - 7). I ...

