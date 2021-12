In 6 Regioni le terapie intensive hanno superato la soglia della zona gialla (Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI - In 6 Regioni le terapie intensive hanno superato la soglia del 10% di occupazione che fa scattare, insieme al parametro dell'incidenza oltre 50 per centomila e a quello dei ricoveri ordinari oltre il 15%, la zona gialla. Lo si evince dal report dell'Agenas. Due Regioni sono già in giallo: Friuli Venezia Giulia (15% di intensive e 23% di ricoveri ordinari, che potrebbe addirittura rischiare l'arancione nelle prossime settimane) e Provincia di Bolzano (17% intensive e 19% ricoveri). A queste si aggiunge la Provincia di Trento, con le rianimazioni al 17% ma i ricoveri ordinari al 12%, ancora sotto la soglia del 15%, il Veneto (12% di intensive, 11% ricoveri ... Leggi su agi (Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI - In 6leladel 10% di occupazione che fa scattare, insieme al parametro dell'incidenza oltre 50 per centomila e a quello dei ricoveri ordinari oltre il 15%, la. Lo si evince dal report dell'Agenas. Duesono già in giallo: Friuli Venezia Giulia (15% die 23% di ricoveri ordinari, che potrebbe addirittura rischiare l'arancione nelle prossime settimane) e Provincia di Bolzano (17%e 19% ricoveri). A queste si aggiunge la Provincia di Trento, con le rianimazioni al 17% ma i ricoveri ordinari al 12%, ancora sotto ladel 15%, il Veneto (12% di, 11% ricoveri ...

