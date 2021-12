(Di giovedì 9 dicembre 2021) Leprevedono di assumerelavoratori a, circa 52mila in più rispetto allo stesso mese del 2019, ma in calo del 24% rispetto allo scorso novembre. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. fsc/red su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Imprese, a dicembre previste 354mila assunzioni - LaNotifica : Lavoro, a dicembre previste 354mila entrate dalle imprese - LuigiSerra2 : RT @sfc_it: ??6 aziende premiate con il #CircularBootcamp di @eni, 3 giorni di workshop dal 10 al 12 dicembre, per condividere logiche, oppo… - CorriereCitta : Imprese, a dicembre previste 354mila assunzioni - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Imprese, a dicembre previste 354mila assunzioni - -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese dicembre

Italia Oggi

... tuttora la quasi totalità delleha il personale in cassa integrazione al 100%, ma la Cig Covid è in scadenza a fine. "Senza estensione - spiegano - sono già a rischio disoccupazione ...Il progettoVincenti ha puntato quest'anno alla centralità del sistema delle" come motore della ripartenza " del Paese dopo i lunghi e difficili mesi della pandemia, cogliendo e ...Per l’assessore regionale “è imprescindibile che chi governa conosca i players e gli stakeholders del settore amministrato” CATANZARO – “É imprescindibile che chi governa conosca i players e gli stake ...Favignana e Formica, Marettimo, Levanzo, San Vito Lo Capo, Bonagia, Monte Cofano, Scopello, Pantelleria, Marsala, Mazara del Vallo, Torretta Granitola e Marinella di Selinunte. Sono alcune delle local ...