Impresa Juventus nella Women Champion’s League

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Una serata che laricorderà certamente negli annali della sua storia. Parliamo di un pareggio, non di una vittoria storica, ma potrebbe essere il risultato che cambia il percorso internazionale delle squadra torinese. Ieri sera a Londra le bianconere erano ospiti del Chelsea. Lo stesso Chelsea che la scorsa stagione è stato finalistacompetizione europea poi sconfitto dal Barcellona. La partita forse più difficile del girone A per la squadra italiana, già riuscita nell’di battere il Wolfsburg. E proprio con le tedesche che ladovrà vedersela per la conquista del secondo posto del girone. Il vantaggio degli scontri diretti consentirebbe alle italiane di dormire sonni tranquilli e arrivare con serenità all’ultima gara del girone, quella contro il Servette. A ...

nicolapasa : #allegri e il presidente monociglio sono riusciti nell'impresa di farmi dimenticare che gioca la #juventus non li perdonerò mai per questo - Moixus1970 : RT @CalcioPillole: Risultato storico della #JuventusWomen che pareggia contro il Chelsea ed è ad un passo dai quarti di #UWCL - infoitsport : UWCL, impresa Juventus Women a Londra: qualificazione ad un passo - CalcioPillole : Risultato storico della #JuventusWomen che pareggia contro il Chelsea ed è ad un passo dai quarti di #UWCL - infoitsport : LIVE TJ - CHELSEA-JUVENTUS WOMEN - 0-0 - Impresa stoica delle bianconere che tornano seconde nel girone -

Ultime Notizie dalla rete : Impresa Juventus

Qualora l'riuscisse gli avversari sarebbero gli stessi dell'Inter con l'ovvia sostituzione ... OMNISPORT Champions League 2021 - 2022:- Malmoe 1 - 0, le foto... epurato dalla. Alla fine, viste anche le premesse, il secondo posto a cinque punti dal Valencia di Benítez venne considerato un'. Paradossalmente la nota stonata della stagione fu ...La Juventus Women è riuscita nell’impresa di mantenere la porta inviolata in casa del Chelsea. Non accadeva dal 2018 C’è un motivo in più per la Juventus Women per essere contenta del pareggio ottenut ...La lotta per il primo posto nel Gruppo H ha visto prevalere la Juventus sul Chelsea. Juventus – Malmö 1:0 I bianconeri hanno battuto in casa il Malmö per 1-0 e grazie al pareggio del Chelsea si sono p ...