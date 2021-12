Immissioni in ruolo docenti 2022, di nuovo da GPS prima fascia per sostegno [Emendamento segnalato Legge di Bilancio] (Di giovedì 9 dicembre 2021) Entra nel vivo l'esame al Senato della Legge di Bilancio 2022. Tra gli emendamenti segnalati dalle forze parlamentari troviamo quello che prevede la proroga della procedura di assunzione in ruolo dagli elenchi di prima fascia delle Gps degli insegnanti di sostegno. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 2022, di nuovo da GPS prima fascia per sostegno Emendamento segnalato Legge di Bilancio . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 dicembre 2021) Entra nel vivo l'esame al Senato delladi. Tra gli emendamenti segnalati dalle forze parlamentari troviamo quello che prevede la proroga della procedura di assunzione indagli elenchi didelle Gps degli insegnanti di. L'articoloin, dida GPSperdi

Advertising

ProDocente : Immissioni in ruolo docenti 2022, di nuovo da GPS prima fascia per sostegno [Emendamento segnalato Legge di Bilanci… - aleciu : RT @valechindamo: Caro PD io capisco abbiate bisogno di tirare su voti ma per cortesia poi abbiate la decenza di non parlare più della qual… - liberalunicorno : RT @valechindamo: Caro PD io capisco abbiate bisogno di tirare su voti ma per cortesia poi abbiate la decenza di non parlare più della qual… - ErikaGamberale : RT @valechindamo: Caro PD io capisco abbiate bisogno di tirare su voti ma per cortesia poi abbiate la decenza di non parlare più della qual… - CanonF1 : RT @valechindamo: Caro PD io capisco abbiate bisogno di tirare su voti ma per cortesia poi abbiate la decenza di non parlare più della qual… -